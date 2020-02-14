СМИ: В Турции подросток основал финансовую пирамиду, приносящую 1 млн турецких лир ежемесячно

Согласно сообщениям СМИ, в Турции подросток Мехмет Айдын основатель финансовой пирамиды под названием «Фарм-банк», ежемесячно переводит на свой оффшорный банковский счёт около миллиона турецких лир.

Айдын, объявленный в розыск с 2018 года, по слухам, находящийся в Бразилии, получает средства через свои счета в криптовалюте, пишет Duvar.

Хотя денежные переводы составляют около 1 млн лир (150 тыс. долларов), имена отправителей до сих пор неизвестны.

Напомним, что подросток основал схему «Фарм-банк» в 2016 году с капиталом в 10 тыс. лир и сбежал из страны с половиной миллиарда лир, которые ему удалось собрать. Пирамида была создана в виде онлайн-игры, где игроки могут «покупать» скот, который, как они думают, будет выращиваться на фермах в разных частях страны.

Жертвы схемы наняли частного детектива, который установил, что Айдын находится где-то в районе Бразилии, Парагвая и Уругвая. Также ходили слухи, что поисками подростка занимается Интерпол.