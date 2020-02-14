«Знак времени»: Актер Юрий Чурсин высказался об охотницах на богачей

Российский актер Юрий Чурсин, знакомый широкой публике по одной из главных ролей в популярном сериале «Содержанки», поделился своими мыслями по поводу современных охотниц за богатыми мужьями. По мнению артиста, сегодня подобная модель поведения перестала считаться неприличной и воспринимается вполне нормально.

«Я видел в Сети объявление по поводу содержанок с доставкой на дом. Но мне кажется, так было и прежде. Сегодня же это стало своего рода знаком времени. Торговые отношения все глубже проникают во взаимоотношения людей», — отмечает Юрий Чурсин. По словам актера, ему бы не хотелось слыть брюзжащим моралистом, утверждающим, что в российском обществе существенно понизился общий культурный уровень, однако он вынужден заметить, что многие люди отчасти утратили чувство стыда. «Это просто перестало быть неприличным», — приводит его слова портал «Дни.ру».

READ Ученые нашли место для жизни мамонтов

Стоит напомнить, Чурсин в новом сезоне сериала играет роль Филиппа Краснова – близкого друга главного героя картины, который работает в швейцарской клинике пластической хирургии.