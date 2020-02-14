МакSим презентовала последнюю песню «Преданным» перед уходом со сцены

Отечественная исполнительница МакSим презентовала в Сети песню под названием «Преданным». Это ее последняя композиция перед бессрочным отпуском, о котором ранее объявила менеджер звезды Маргарита Соколова.

В своем Instagram-аккаунте Марина Максимова анонсировала выход нового трека, который станет заключительным в ее карьере. Также он уже доступен для скачивания на музыкальных платформах. Далее артистка покинет сцену из-за обострения травм, полученных в результате аварии.В 2019 году, находясь за пределами России, автомобиль, в котором находилась МакSим, вылетел в кювет из-за лопнувшей шины. Певица получила ссадины и гематомы. Для восстановления сна и сосудов медики посоветовали ей не заниматься творческой деятельностью хотя бы некоторое время.«У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром», – рассказала Соколова. READ Безпонтово: райский отдых полуголой Чеховой в Омане разгневал россиян (ФОТО)