Андрей Григорьев-Апполонов отыскал настоящего отца сына Германа

Андрей Григорьев-Апполонов с помощью ДНК-экспертизы опроверг заявление Леси Сазыкиной, объявившей его отцом сына Германа. Артист намеревается призвать клеветницу к ответу с помощью суда. Также исполнитель выяснил, кто настоящий отец ребёнка.

По рассказам Сазыкиной, она находилась в близких отношениях с солистом «Иванушек», а в 2013 году родила от него ребенка. Однако певец услышанное категорически отрицает и рассчитывает добиться правды, подав иск на 1 млн руб. Юрист Григорьева-Апполонова пояснил, что Сазыкина была так называемой «групи», то есть девушкой, которая всюду следовала за кумиром и постоянно крутилась вокруг него. Потом она зашла еще дальше и стала называть себя концертным директором «Иванушек».

По словам знакомой Сызыкиной, у Германа есть биологический отец, который платит алименты. Пара якобы познакомилась на телевидении. Спустя время влюблённые поженились, но брак продлился недолго. После развода бывший супруг начал работать техническим сотрудником в ВШЭ.

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