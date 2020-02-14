Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина сообщила, что никогда не даст денег поклонникам

Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что в личный аккаунт Instagram ей часто пишут с просьбой помочь материально. Бородина прокомментировала эту ситуацию и сказала, что не является жадной, но помогать своим подписчикам она не собирается.

Стоит отметить, что публикация сразу же вызвала множество комментариев в Сети. Так, фолловеры отметили, что телеведущая, скорее всего, зарабатывает достаточно немало денег на рекламе в своем блоге, а поэтому могла бы и оказать хоть кому-то помощь.

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