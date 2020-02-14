«Любовь уравнивает»: Яна Поплавская поздравила поклонников с Днем святого Валентина

Известная российская актриса и телеведущая Яна Поплавская опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram поздравительный пост для поклонников в честь Дня святого Валентина. По словам знаменитости, каждый человек мечтает найти свою любовь, поскольку это чувство всех «уравнивает».

К своему праздничному посту Яна Поплавская прикрепила небольшой видеоролик со слайд-шоу из фотографий, на которых она позирует вместе со своим возлюбленным Евгением Яковлевым, а на фоне звучит романтическая песня Игоря Корнилова. В комментарии к этой публикации артистка написала слова поздравления в адрес всех своих подписчиков и отметила, что «любовь уравнивает всех» людей на планете. По ее мнению, для настоящих искренних чувств никогда не станут помехой деньги, популярность, раса, возраст или что-либо еще.

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По мнению актрисы, величайшее чудо, которое было послано человечеству высшими силами, чтобы показать всю красоту жизни – это как раз любовь.