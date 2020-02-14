Коломойский предложил Украине помириться с Россией за деньги

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сделал заявление о необходимости Украине восстанавливать с Российской Федерацией отношения, при этом он также порекомендовал порвать с Западом.

Давая интервью для издания New York Times, бизнесмен сообщил, что Россия однозначно сильнее Украины, поэтому лучше с таким соседом налаживать отношения. “Люди не хотят воевать, они хотят хорошей жизни и мира. Америка жаждет войны, будет воевать до последнего украинца с Россией, а вот платить за это не хочет”, – сообщил Коломойский.

Украинский предприниматель считает, что Украину не ждут ни в Европейском союзе, ни в НАТО, поэтому нужно прекращать вести “пустые разговоры”. Также он добавил, что у него к России нет любви, но и Запад, по его мнению, подвел Украину, так как не открыл своих рынок и не выделил достаточного количества финансовых ресурсов.