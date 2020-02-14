Вона сказала «так»: оригінальні освідчення волинян. ФОТО

До Дня закоханих у кожного своє ставлення, але для багатьох – це чи не найромантичніше свято у році. Не дарма так багато людей обирають саме 14 лютого, аби зробити один із найхоробріших кроків у своєму житті – пропозицію руки та серця коханій людині.

У кожного така подія відбувається по-різному. Хтось чує заповітне «так», стоячи у вишуканому ресторані на коліні із обручкою в руках, а хтось піднімається в гори і на висоті тисяч метрів пропонує коханій людині бути разом до кінця днів.

Ми поцікавилися тим, як же волиняни отримували чи робили пропозиції своїм другим половинкам.

Лучанка Інна Ковальчук розповіла, що, аби зробити пропозицію, чоловік влаштував для неї справжній квест. Коли жінка повернулася з роботи, то побачила біля дверей конверт із листом, в якому була інструкція до дій. У квартирі були стрілки, які вказували куди далі йти, а у схованих конвертах були різноманітні загадки-підказки. І коли Інна дійшла до останнього завдання, яке привело її назад до вхідних дверей, то побачила свого коханого із величезним букетом троянд та омріяною обручкою.

«Я поверталася додому від подруги. Надворі було вже дуже темно. І тут раптом до мене під‘їжджає машина, невідомі люди зав‘язали мені очі і руки та посадили в машину. Як мені було страшно, я не знала куди мене везуть. І тут автомобіль зупинився. Мене висадили з машини та розв‘язали руки. Я швидко скинула пов‘язку з очей і побачила свого коханого. Він стоїть із букетом троянд і в руці тримає каблучку. Це були неймовірні емоції, в одну хвилину я думала, що втратила все, а насправді отримала більше, ніж будь-хто. І, звісно, я йому сказала «так». Але ще однієї подібної витівки свого чоловіка я точно не переживу», — поділилась історією пропозиції руки і серця волинянка Катерина Грицай.

«Це було в мій день народження. Якось за кілька днів до того я здивувалася, чому Денис не дістає мене своїм постійним запитанням: «Ну що тобі подарувати?». Навіть подумала, що він забув про мій день народження. Але ось 8 липня я просинаюся і бачу Дениса з величезною коробкою в руках. Він кладе її на ліжко, я навіть не встигла встати, як коробка сама привідкривається і звідти видніється голова маленького білого песика, про якого я все життя мріяла. Моєму щастю не було меж. Але найцікавіше було попереду. Я беру Макса на руки і бачу на його ошийнику обручку. Чесно, то навіть ніколи не уявляла, що Денис коли-небудь зробить мені настільки круту пропозицію», — розповіла волинянка Уляна Прокопов.

Вчителька біології з міста Рожище Вікторія Бондар розповіла, що, аби зробити пропозицію, коханий придбав для них квитки до Італії, де організував романтичну прогулянку на кораблі. І ось настає цей довгоочікуваний момент: хлопець стає на одне коліно і зі словами «Ти станеш моєю дружиною?» підносить Вікторії замість обручки власноруч криво скручені дротики з-під шампанського. Проте дівчина була настільки засліплена щастям, що навіть спочатку не звернула увагу на особливу обручку. Як виявилося пізніше, її коханий В’ячеслав просто забув вдома коробочку із заздалегідь купленою обручкою, але вирішив, що пропозицію це йому точно не завадить зробити.

«Я дуже сильно боявся, що вона скаже «ні». Але кроку назад не було, бо дуже сильно кохав її. Каблучку купив давно і чекав нагоди. І ось Ми з Іриною поїхали на відпочинок в Карпати. Це була спонтанна поїздка. Вона вже давно хотіла піднятись на Говерлу, тому сказала що цього разу ми точно повинні це зробити. Я подумав, що це – чудова можливість нарешті зробити пропозицію. Було важко, ще й погода змінювалася часто, але ми впорались. Стоїмо на вершині гори, дивлюсь на неї і розумію, що це саме той момент і відкладати ще я не хочу. Я освідчився їй. Вона розплакалась, сказала, що не вірить, в те, що відбувається з нею, і промовила «так»», — поділився своєю історією житель Горохова Олександр Якимов.

Лучанка Наталя Бондарук, яка зараз проживає й працює лікарем у харківській області, поділилася тим, як чоловік зробив їй пропозицію руки та серця: «Міша, як завжди, приїхав, аби забрати з роботи. Дорогою ми заїхали в магазин, щоб купити продукти, і вже їхали додому. Я була дуже стомлена після складного робочого дня і єдине, що мені на той момент хотілося, це спати. Але раптово почали сигналити машини, я злякалася, бо подумала що трапилася якась аварія. Але тут нас обганяє автівка, до якої приклеєний величезний плакат із надписом «Ти вийдеш за мене?». Я навіть не зрозуміла, що це для мене пропозиція. Я взагалі не розуміла, що відбується. І лише після Мішиного «То ти вийдеш за мене?» я розплакалася й, звісно, погодилася.

Підготували Іванна КУШНІРУК і Христина ГУЩИНА