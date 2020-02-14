Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — говорится в сообщении.