Путин спросил Зеленского, будет ли тот выполнять Минские соглашения

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает официальный сайт президента России. Уточняется, что звонок состоялся «по инициативе украинской стороны».

В сообщении сказано, что президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года.

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости», — сказано на сайте президента России.

Лидеры стран обсудили режим прекращения огня и дальнейшее разведение сил и средств на линии соприкосновения, а также «с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны».

Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области.,

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, Второе минское соглашение — документ, имеющий целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.