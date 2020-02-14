Додон рассказал о важности «сильной России» на Мюнхенской конференции

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Сильная Россия нужна не только самой России, она нужна всем, заявил президент Молдавии Игорь Додон «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

В конференции принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сильная Россия нужна не только России. Она нужна всем», – приводит РИА Новости слова Додона.

Он добавил, что запад не должен ставить Молдавии условия «или-или» в вопросе сотрудничества. По его словам, Европейский союз и западные партнеры часто ставят условие «ты с нами или против нас» для таких стран как Молдавия, отметив, что это неприемлемо.

«Президент Германии (Франк-Вальтер) Штайнмайер только что сказал, что «мир меняется», другая эпоха, другой Запад… Сильная позиция у других игроков, у РФ, у Китая», – добавил Додон.

Президент Германии Штайнмайер в ходе конференции ранее заявил, что отношения между Россией и ЕС нуждаются в улучшении, но не за счет других стран.

Ранее радио Sputnik сообщило, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о словах госсекретаря США Майка Помпео после встречи с Лавровым.