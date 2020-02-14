В отряде Бузовой прибыло: звезда «Холостяка» выпустила первый клип

Дарью Клюкину раскритиковали за отсутствие вокальных данных.

Победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина не отказалась от идеи стать певицей. Занятия по вокалу, первые песни, и вот — дебютный клип. Интересный момент: музыкальный видеоролик к треку «Не так, как у всех» вышел на телеканале ТНТ Music. Супруг модели — Владимир Чопов, топ-менеджер «Газпром-Медиа». Не удивительно, если это влиятельный муж помог 26-летней жене выпустить клип в эфир.

-Cтрочками этой песни я делюсь историей о себе. О том, как приняв все свои стороны, я обрела не только личную целостность, но и свою любовь, — дала комментарий к клипу Дарья Клюкина.

Подписчики модели глубину и новизны ни в песне, ни в клипе не увидели. Многие заметили, что голос Дарьи удивительно похож на голос певицы Лены Темниковой. «Почему я слышу Темникову?», «Слишком много автотюна». Также начинающую артистку раскритиковали за чрезмерное любование с собой: то девушка смотрит на себя в зеркало, то в образе голливудской дивы очаровывает гостей. «Интересно, оценит ли клип Егор Крид?» — шутят зрители.

Напомним, что певец вручил Дарье кольцо в финале проекта «Холостяк». Фанаты Егора были разочарованы его выбором, т.к. Клюкина участвовала в предыдущем сезоне шоу с Ильей Глинниковым и покинула проект, влюбившись в другого мужчину. Роман с Кридом так же не был долгим. Как только шоу закончилось, модель заявила, что рассталась с певцом. Спустя несколько месяцев Дарья сообщила о свадьбе с Владимиром Чоповым.