Власти Турции могут передать акции НРП в İşbank Казначейству

По сообщению Ahval, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуреттин Джаникли представил данное предложение на последнем заседании исполнительного совета ПСР. Президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил Джаниклы пересмотреть проект мер и 17 февраля представить два альтернативных варианта, пишет издание.

Эрдоган заявил в начале прошлого года, что Казначейство получит долю НРП в İşbank, которую передал партии Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции и партии.