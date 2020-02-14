США и талибы договорились о перемирии

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AP

Соединенные Штаты и террористическая группировка «Талибан» (организация запрещена в России) смогли договориться о семидневном перемирии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

Отмечается, что соглашение сторон призвано снизить насилие в Афганистане во всех районах. Режим перемирия будет действовать 7 дней, после чего начнутся мирные переговоры.

Соединенные Штаты пообещали проконтролировать, как талибы выполнят свою часть сделки.

«Талибан» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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