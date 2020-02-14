Интересные факты о пустыне Сахара

Сахара «моложе», чем это было принято считать. Еще недавно возраст пустыни оценивался в 5,5 тысяч лет. Сейчас в научном сообществе доминирует точка зрения, согласно которой земли современной Сахары опустынились лишь 2,7 тысяч лет назад.

Площадь Сахары составляет примерно 8,6 млн. км2. Это почти 30% всей площади Африки. Несмотря на экстремальные климатические условия, здесь проживает почти 2,5 млн. человек. Тем не менее, плотность населения в Сахаре одна из самых низких на планете: 0,4 человека на км?. Постоянные поселения можно встретить лишь в крупных оазисах, где есть вода и зелень.Самые многочисленные народы пустыни – это туареги и берберы.

Сахара затрагивает территории 10 государств: Алжира, Египта, Ливии, Мавритании, Мали, Марокко, Нигера, Судана, Туниса и Чада.

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В некоторые летние дни пески Сахары разогреваются до 80 градусов Цельсия. Капли воды не успевают упасть на землю – испаряются по дороге. Кстати, Сахара – одно из тех редких мест на Земле, где испаряемость в несколько раз превышает количество выпавших осадков. В среднем за год в пустыне испаряется 2000—5000 мм влаги, а выпадает всего 100 мм.

Гигантское подземное озеро под Сахарой вмещает в себя 375 тысяч км3, т.е. больше, чем Байкал. Именно благодаря этому природному резервуару в пустыне существуют оазисы.

На самом деле пески занимают всего лишь пятую часть Сахары. 70% пустыни – это бесплодные каменистые земли. Оставшиеся 10% приходятся на галечные и песчано-галечные пустоши, а также на солончаки.

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Средняя толщина песчаного покрова в Сахаре составляет примерно 150 метров. Самые крупные песчаные дюны могут вздыматься на высоту Эйфелевой башни. .

Если человечество вдруг задастся целью вычерпать весь песок из Сахары с помощью десятилитровых ведер, то каждому землянину придется вынести больше 3 миллионов емкостей с песком.

В Сахаре почти каждый день дует сильный ветер. В среднем здесь бывает всего 20 безветренных дней в году. Особенно мрачной славой пользуются ветры Северной Сахары – сирокко и хамсин, дующие в начале лета. Интересно, что слово «хамсин» в переводе значит «пятьдесят». Именно столько дней длится сезон ветров в Египте.

Оказывается, в Сахаре существуют миражи, которые попадаются путникам в одних и тех же местах. Сейчас составлены даже их атласы, на которые нанесено почти 160 тысяч объектов. Причем на картах даже отмечено, какой именно мираж можно увидеть в этом месте: дворец, оазис, колодец, горную гряду и т.д.

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