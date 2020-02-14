Вы сами подпитываете свои несчастья!

Задавался ли ты самым главным вопросом: действительно ли существуют проблемы или ты их сам создаёшь и уже настолько свыкся с этим, что просто не можешь обойтись без их компании – тебе станет без них одиноко? Ты согласен быть даже несчастным – лишь бы не пустым. Люди хватаются за свои несчастья, только бы не допустить пустоты в себе.

Ты сам подпитываешь свои несчастья. Смотри. Когда исчезает одна проблема, обрати внимание, как настоящая проблема тотчас найдёт себе другое место. Ситуация напоминает змею, которая избавляется от старой кожи, но сама всегда остаётся.

Как только решается одна проблема, следом возникает другая. И если ты приглядишься внимательнее, то заметишь: вторая проблема – точно такого же свойства, что и предыдущая. Займись ею – за ней уже ожидает третья, наготове.

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Пожалуйста, посмотри на то, что ты делаешь и какой занимаешься ерундой. Сначала ты создаёшь проблему, потом пускаешься в поиски её решения. Просто наблюдай, почему ты создаешь проблему. Решение проблемы находится в самом её начале, когда ты её только создаешь, – не создавай её! У тебя нет никаких проблем – достаточно понять только это.

Если вам недостаточно собственных проблем, вы начинаете думать о человечестве, о судьбах мира… – социализм, коммунизм и прочий вздор. Вы начинаете думать о мире так, словно весь мир зависит от ваших советов.

Осуществляй рост осознанности, расширяй сознание – и круг проблем станет сужаться. Они находятся в обратно пропорциональной зависимости: минимум осознанности – максимум проблем, максимум осознанности – минимум проблем.

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Когда осознанность тотальна, проблемы попросту исчезают, подобно тому как роса исчезает с восходом солнца. При тотальной осознанности не существует никаких проблем – они просто не могут возникнуть.

Каждый раз, когда ты видишь, что соскальзываешь в проблему, поймай себя – бегай, прыгай, танцуй, но не вовлекайся в эту проблему. Сделай что-нибудь тут же, чтобы энергия, которая создавала проблемы, стала жидкой, растаяла, вернулась в космос.

Ты упускаешь настоящую жизнь. Используй больше энергии, и тогда потекут свежие энергии. Просто не будь скрягой. Используй их сегодня; пусть сегодня будет оконченным; завтра о себе позаботится, не беспокойся о завтра. Беспокойство, проблема, тревога – всё это просто показывает одно: ты не живёшь правильно, твоя жизнь – ещё не празднование, не танец, не радость. Отсюда все проблемы.

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Ошо