Samsung Galaxy Z Flip — переворот в области складных смартфонов





У нового аппарата — экран с диагональю 6,7 дюймов, и он складывается пополам в квадратный блок, легко умещающийся в кармане.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip, возможно, станет для складных смартфонов таким же революционно новым устройством, каким был в свое время первый iPhone.

У Galaxy Z Flip экран с диагональю 6,7 дюймов, и он складывается пополам в квадратный блок, легко умещающийся в кармане. Шарнир обеспечивает практически идеальное прилегание частей в сложенном положении, оставляя лишь небольшой просвет вблизи перегиба. Смарфтон снабжен магнитной защелкой, и раскрывать его одной рукой, как старые телефоны-раскладушки, будет, вероятно, трудно.

Главное отличие Galaxy Z Flip от предыдущего складного смартфона Galaxy Fold — экран. Хотя полностью скрыть место сгиба пока не удается, оно видно под определенным углом и неровность чувствуется на ощупь, при работе разница между складным и обычным экраном практически не ощущается. У экрана нет никакой «челки», но рамка довольно широкая. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку, а в нижней части корпуса расположен приемник для беспроводной зарядки. Емкость аккумулятора — 3000 мА-ч.

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Возможно, самым интересным режимом работы в Galaxy Z Flip является режим Flex Mode, в который он переходит при раскрытии на 90 градусов. В таком состоянии смартфон можно поставить на стол. Некоторые приложения — YouTube, Duo, Camera и Gallery уже умеют распознавать такой режим и отображают в нижней части экрана клавиатуру и другие органы управления, а в верхней — рабочий экран с видео, текстом или другим содержимым.

У Galaxy Z Flip есть и еще один экран на тыльной стороне. Он расположен рядом с камерой и размером всего в 1,1 дюйма, но тоже является сенсорным и может использоваться для управления проигрывателем музыки и ответов на звонки. Он всегда включен, и на нем, как на умных часах, отображается время, дата и различные уведомления. Кроме того, он служит видоискателем в режиме съемки селфи.

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При всех отличиях от Galaxy Fold новая модель стоит на 600 долл. дешевле — 1380 долл.

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