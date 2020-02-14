Любовь Аксенова в честь Дня святого Валентина рассказала, что вышла замуж во второй раз

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В День всех влюбленных 14 февраля Любовь Аксенова преподнесла своим фанатам необычный подарок. В своем Instagram актриса рассказала, что снова сыграла свадьбу.

По словам актрисы, супруг Павел предложил ей руку и сердце во второй раз, хотя молодожены официально узаконили союз много лет назад. Звезда ответила согласием, но время, чтобы сыграть свадьбу, у пары появилось только сейчас.

О деталях торжества Аксенова не стала сильно распространяться, но пара отметила ее «по своим правилам». Судя по фотографиям, для проведения праздника супруги выбрали экзотические места, возможно, даже за пределами России, а вокруг были только самые близкие им люди.