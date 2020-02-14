В Африке распространяется новая смертельная болезнь: есть жертвы

Первый случай был зафиксирован еще в конце января. Патология провоцирует возникновение рвоты и диареи, отеки. К началу февраля количество зараженных превысило отметку в 100 человек, о чем заявил сенатор Нигерии Абба Моро. Он добавил, что летальный исход возник у погибших людей буквально спустя двое суток после заражения. Моро попросил министерство здравоохранения направить в эпицентр вспышки специалистов для выяснения подробностей заболевания и возможных способов лечения.

Ученые сразу отбросили варианты с наиболее распространенными в Западной Африке заболеваниями, такими как лихорадка Ласа или Эбола. Также болезнь не является коронавирусом, который на сегодняшний день по официальным данным стал причиной смерти более 1000 человек. Эксперты считают, что спровоцировать подобное состояние у человека могут опасные химические вещества, которые в данном регионе используются для ловли рыбы.

Стоит отметить, что после получения последних данных уже прошло больше недели и больше никаких новостей о болезни в СМИ не поступало. Данный момент многим может показаться весьма странным.