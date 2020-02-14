Продавец китайского рынка Барнауле избил девушку-промоутера

8 февраля в Барнауле на территории китайского рынка на проспекте Космонавтов на девушку напал агрессивный мужчина, пишет «Алтапресс». Факт инцидента подтвердили в В УМВД России по Барнаулу.

По словам девушки, она раздавала листовки, когда на нее напал мужчина. По сведениям потерпевшей, он работает на рынке. «Мы вызвали полицию, которая ехала два часа. Начальство рынка бездействует, не идет на контакт и не предоставляет записи с камер. Там куча свидетелей того, что этот мужчина за мной бежал и схватил меня. У меня имеется освидетельствование из медучреждения о побоях», — рассказала изданию пострадавшая.

С ее слов, это уже не первый случай с данным мужчиной, это подтверждают сотрудники рынка. Девушка переживает, что подобные инциденты могут повториться, если нападавший избежит наказания.

В итоге девушке пришлось уйти на больничный. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, гематомы на шее и царапины.

В УМВД России по Барнаулу изданию факт инцидента подтвердили, материалы находятся у участкового. Проводится проверка обстоятельств происшествия, назначена медицинская экспертиза. По ее итогам примут процессуальное решение.