В Мексике на пляже обнаружили странное существо: безглазую змею с головой дельфина

На пляже Дестиладерас местные жители были шокированы странной находкой, которую никто не смог не то что идентифицировать, а хотя бы просто объяснить. Пляж находится на тихоокеанском побережье Мексики. Именно там обнаружили существо, которое имеет голову, напоминающую дельфинью. При этом животное имело очень острые зубы и длинный змеиный хвост. Существо не имеет глаз, что может указывать на то, что оно жило очень глубоко в Тихом океане, куда не попадает солнечный свет. Соответственно, в таком месте глаза не понадобятся, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Сначала местные жители подумали, что это обычный дельфин, но когда рассмотрели существо более детально, то поняли, что у «морского монстра» присутствует только голова, которая имеет похожее строение с головой дельфина. Местные рыбаки рассказали о том, что впервые увидели такое странное существо и ранее ничего подобного им не встречалось. Стоит отметить, что в Пуэрто-Вальярте присутствует некий морской район, где глубина превышает один километр. Именно на такой глубине и мог жить этот «морской монстр». Ученые на данный момент никак не комментируют эту странную находку.