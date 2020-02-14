Share Tweet Share Share Email CommentsДружба тигра Амура и козла Тимура удивила многих. Наблюдать за столь необычными отношениями двух совершенно разных животных, с одной стороны, умилительно, с другой — страшновато. Вдруг что-то пойдет не так?

«Лента.ру» решила рассказать о самых ярких случаях такого рода.

Мой друг — козел

Про Амура, Тимура и другие случаи странного товарищества в мире животных

Подружиться с едой

Когда представители Приморского сафари-парка сообщили, что амурский тигр решил не есть свой обед, даже те, кого слабо интересуют подробности жизни животных, обратили внимание на нашумевшую историю. Козел Тимур, отданный на растерзание хищнику, бесстрашно отреагировал на смену обстановки — он не побоялся дать тигру отпор и даже занял его спальное место.

С тех пор звери встречаются ранним утром, а разлучаются только с наступлением темноты. Несмотря на мнение, что эта дружба обречена, пока в чистоте помыслов Амура сомневаться не приходится. Он ведет себя очень нежно по отношению к физически слабому, но сильному духом козлу. Когда стало ясно, что в качестве обеда Тимур не заинтересовал Амура, последнего на всякий случай перевели на кроличью диету и перестали кормить парнокопытными.

В сети переживают: всем ясно, что идиллия в любой момент может разрушиться. Но пока все хорошо: по последним данным, звери вместе гуляют, и козел пытается подражать брутальному другу в повадках — словно учится охотиться.

Фото: страница Hukulou Coffee в Facebook

Встреча в кафе

Подобные истории не перестают радовать людей и заставляют многих поверить в то, что неожиданные повороты судьбы возможны. В 2015 году был еще один повод пустить слезу умиления: двухмесячный котенок и миниатюрная пятилетняя сова завели дружбу, а фото и видео с ними попали в соцсети.

Пернатый Фуку и четырехлапый Маримо — закадычные приятели. Они все делают вместе: спят, едят, играют. К сожалению, у них нет любящего хозяина. Животные обитают в одном из токийских кафе. Мест, где специально заводят маленьких сов и других «мимимишных» зверей, в столице Японии с каждым годом все больше.

Фото: страница Hukulou Coffee в Facebook

Президент организации Raptor Conservancy of Virginia Кент Ноулс рассказал изданию The Dodo, что животные могут испытывать сильный стресс, если вокруг постоянно толпятся незнакомые люди. Но благодаря приятельским отношениям, Маримо и Фуку создают для себя атмосферу комфорта среди пугающей маленьких зверей жизни в неволе заведения. Прошли месяцы, и они немного подросли, но по-прежнему неразлучны.

Нашумевшая видеозапись, которую просмотрело на Youtube более 1,1 миллиона человек, была опубликована в июле 2015 года.

Братья по духу

Если дружбу двух живущих в кафе маленьких зверьков еще можно понять, то какие «темы для разговоров» находят дикая кошка и домашний пес? Вопрос, над которым придется поразмышлять.

В Metro Richmond Zoo американского штата Виргиния мать трех новорожденных гепардов практически перестала давать молоко, когда им было всего две недели. Звери теряли вес и быстро слабели. Тогда одного из них, по кличке Камбали (Kumbali), перевели на питание из бутылочки. Состояние животных нормализовалось, но сотрудники зоопарка уже не смогли воссоединить семью. По их словам, мать воспримет подзабытого сына как угрозу.

Гепарды отличаются от других кошачьих, например, львов или тигров. Они более нервные и пугливые. Но самцы легко сходятся с окружающими. В дикой природе они создают коалиции, чаще с собственными братьями. Поэтому Камбали был необходим соратник.

Давно замечено, что собаки хорошо ладят с гепардами. В зоопарке решили положиться на опыт своих коллег и подселили к Камбали годовалого щенка лабрадора по кличке Каго.

По мнению специалистов, эта дружба не могла случиться, если бы гепард жил на воле. Но поскольку звери росли вместе и привыкли друг к другу, окружающие уже за них не опасаются.

Поросячьи нежности

Снаффлс (Snuffles) с Блоссом (Blossom) за свою короткую жизнь уже успели столкнуться с человеческой жестокостью. Бывшего молочного теленка оставили умирать, когда ему исполнилась всего полторы недели. Трехмесячного поросенка подарили паре, которая над ним издевалась.

Животные не привыкли к тому, что люди могут представлять не только угрозу. По счастливой случайности они попали в приют для животных в Австралии под названием Edgar’s Mission Farm Animal Sanctuary.

Ферма предназначена для сельскохозяйственных животных. Ее сотрудники считают, что каждое из них заслуживает заботы и нежности. На ролике видно, как Снаффлс и Блоссом счастливы и наслаждаются своей необычной и трогательной дружбой.

Это не объяснить

Очевидно, что столь теплые отношения между разными видами животных — редкость. Обстоятельства, вследствие которых сходятся звери, бывают самыми разными. Одно объединяет приятелей по животному миру — трепетное отношение друг к другу.

Элиза Таян, Лента.ру / Фото: Виталий Аньков, РИА Новости