Игра на публику: лучшие друзья на экране, которые ненавидят друг друга в жизни

Share Tweet Share Share Email CommentsКакой требуется профессионализм, чтобы сыграть теплую дружбу, при этом не переваривая своего партнера. Давайте посмотрим на самые яркие примеры актеров, которые ненавидят друг друга в жизни, но кажутся самыми близкими друзьями на экранах.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл

В феврале 2004 года готовился к производству полнометражный фильм «Секс в большом городе», но старт был отложен. Причина — ссора Ким Кэтролл с остальными тремя актрисами после того, как она потребовала увеличение гонорара.

Разлад стал публичным. На церемонии вручения Emmy Awards Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис фотографируются без Ким. Кэтролл тогда заявила: «Разве мы лучшие подруги? Нет. Мы профессиональные актрисы, и у каждой своя жизнь».

После выхода первого фильма Сара Джессика Паркер опровергла слова Ким: «Мы все подруги, и я хотела бы видеться с Ким чаще. Она хочет больше зарабатывать, и никто не вправе ее за это ругать». После этого и сама Кэтролл сказала, что о вражде в коллективе речи не идет, но… Третий фильм «Секс в большом городе», сценарий к которому был полностью готов, в прокат не выйдет. Ким отказалась сниматься. По поводу Сары Джессики Паркер актриса говорит кратко: «Она могла бы вести себя лучше».

После смерти брата Ким в феврале этого года Сара Джессика Паркер выразила соболезнования. Но Кэтролл назвала ее лицемеркой: «Ты мне не родственница и не друг. Поэтому я в последний раз требую прекратить эксплуатировать мою трагедию для сохранения твоего лица „хорошей девочки“».

Несколько дней спустя Паркер снова заявила, что между ней и Ким никогда не было вражды. Правда, только лишь потому, что Паркер не хотела ссориться. «Я никогда не отвечала на выпады Ким, когда она говорила обо мне ужасные вещи. У нас был замечательный опыт совместной работы, мы ладили с аудиторией и всеми, кто был занят на съемках. Вражды нет, потому что я никогда не отвечала. И не буду», — съязвила актриса.

Дженни Гарт и Шеннен Доэрти

Во время съемок популярного сериала «Беверли Хиллз, 90210» драма разыгрывалась не только в сценарии, но и в реальной жизни. Доэрти, которая играла Бренду Уолш, и Дженни Гарт в образе Келли Тэйлор никогда не ладили на съемочной площадке.

В 2014 году Дженни, вспоминая о работе с Шеннен, заявила: «Были времена, когда мы хотели вырвать друг другу глаза».

По словам Тори Спеллинг, сыгравшей Донну Мартин, ее коллеги настолько враждовали друг с другом, что однажды даже подрались.

Шеннен Доэрти и Алисса Милано

Доэрти всегда отличилась взрывным характером. После ухода из «Беверли Хиллз, 90210» актрису пригласили в сериал «Зачарованные», где Шеннен также переругалась с напарницами. Серьезный конфликт произошел с Алиссой Милано, исполнительницей роли Фиби. Во время съемок третьего сезона Милано поставила продюсера Аарона Спелинга перед выбором: либо она, либо Доэрти. Выбор пал на Фиби, а Шеннен, в свою очередь, сама придумала своей героине причину смерти и покинула сериал.

Лейтон Мистер и Блейк Лавли

По словам писателя и продюсера сериала «Сплетница» Джошуа Сафрана, Лейтон (исполнительница роли Блэр Уолдэрф) и Блейк (Серена ван дер Вудсен) в реальной жизни никогда не были такими близкими друзьями, как их персонажи. Еще в 2008 году журнал Нью-Йорк сообщил о напряженных отношениях актрис. Девушки прилагали немало усилий, чтобы наладить общение, но эти попытки были недолговечными. В 2013 году один из ов рассказал: «Дружба, которую Мистер и Лавли пытались построить, испарилась. И они продолжают быть друг от друга как можно дальше».

Сибилл Шеперд и Брюс Уиллис

В течение пяти сезонов хитовый сериал 80-х «Детективное агентство „Лунный свет“» играл на том, что частные детективы Мэдди Хэйс (в исполнении Шепперд) и Дэвид Эддисон (в исполнении Уиллиса) постоянно препирались, чтобы скрыть влечение друг к другу. Однако, как позже призналась Сибилл, ее отношения с Брюсом были враждебными.

В 1989 году сериал закрылся, потому что ситуация на площадке вышла из-под контроля. Отношения между актерами стали слишком напряженными.

Тэри Хэтчер и Марсия Кросс

Как сказал продюсер «Отчаянных домохозяек» Марк Черии, «Тэри Хэтчер — самая злобная женщина на свете». Эти слова имеют свое подтверждение. Хэтчер поссорилась почти со всеми напарницами. Одной из причин конфликта стал гонорар — у каждой актрисы была своя сумма. Тэри возмутилась, почему ее зарплата меньше, чем у Марсии Кросс…

Позже Хэтчер взбесилась, когда оказалась не в центре во время фотосессии на обложку с другими «домохозяйками».Со скандалом актриса покинула студию, но никто и не хотел ее возвращать.

Колин Фаррелл и Джейми Фокс

В ремейке «Полиция Майами: отдел нравов» Колин Фаррелл и Джейми Фокс сыграли напарников и лучших друзей. А вот в реальной жизни дела обстояли с точностью наоборот.

По слухам, Джейми Фокс «зазвездился» после роли в фильме «Рэй», за который получил Оскар. К тому же гонорар Фокса был больше гонорара Фаррелла. Все это влияло на отношения актеров.

Однажды Джейми отказался выехать за пределы Америки для съемок, и режиссеру пришлось менять заключительные сцены.