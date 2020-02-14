Белоруссия будет закупать нефть в других странах даже по ценам выше российских

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Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если цены на нее будут выше российских, передает БелТА.

Во время переговоров в Сочи 7 февраля президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что Белоруссия будет покупать нефть у других поставщиков.

Лукашенко ответил, что Минск продолжить диверсифицировать свои закупки, чтобы «каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

В последнее время нефтяные отношения России и Белоруссии обострились. Хотя Минск и покупает российское сырье, переговоры о дальнейших поставках проходят тяжело, поскольку стороны не могут прийти к компромиссу из-за стоимости.

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