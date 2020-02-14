Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Новый семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 будет представлен в России с единственной агрегатной связкой 2,0-литрового 170-сильного турбомотора и вариатора. Об этих и других особенностях своего флагмана на российском рынке рассказала «Автоновостям дня» пресс-служба Chery.

Разгон до 100 км/ч с таким мотором займет 10 секунд, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле – 8,2 л/100 км, причем водитель сможет самостоятельно выбирать режим движения (Eco или Sport) в зависимости от потребностей и индивидуальных предпочтений. Заправлять Chery Tiggo 8 можно будет даже 92-м бензином.



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery

В рамках адаптации модели к российским условиям Chery заменила галогеновые фары кроссовера на LED-светотехнику. Светодиодные ближний и дальний свет, светодиодные ходовые огни и задние фонари в сочетании с динамическими указателями поворота добавляют автомобилю не только стильной индивидуальности и узнаваемости, но и обеспечивают отличную видимость, что способствует повышению безопасности на дороге в тёмное время суток.



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Специально для России Tiggo 8 получил систему дистанционного запуска двигателя, функцией бесключевого доступа в салон и электроприводом задней двери с функцией бесконтактного открывания. Плюс ко всему, автомобиль по умолчанию оснащен зимним пакетом опций, куда входят подогрев руля, обогрев сидений, зеркал, форсунок стеклоомывателя, а также лобового и заднего стекол.

Водителя в новом Chery Tiggo 8, безусловно, порадуют регулировка руля в четырех направлениях, кожаная обивкой сидений с электрорегулировками в шести направлениях и регулировкой поясничного упора, современный мультимедийный комплекс и цифровая приборная панель.

Продажи новинки на российском рынке начнутся уже в марте 2020 года. Цены и комплектации будут объявлены дополнительно.