Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России

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Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Новый семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 будет представлен в России с единственной агрегатной связкой 2,0-литрового 170-сильного турбомотора и вариатора. Об этих и других особенностях своего флагмана на российском рынке рассказала «Автоновостям дня» пресс-служба Chery.

Разгон до 100 км/ч с таким мотором займет 10 секунд, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле – 8,2 л/100 км, причем водитель сможет самостоятельно выбирать режим движения (Eco или Sport) в зависимости от потребностей и индивидуальных предпочтений. Заправлять Chery Tiggo 8 можно будет даже 92-м бензином.

Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

В рамках адаптации модели к российским условиям Chery заменила галогеновые фары кроссовера на LED-светотехнику. Светодиодные ближний и дальний свет, светодиодные ходовые огни и задние фонари в сочетании с динамическими указателями поворота добавляют автомобилю не только стильной индивидуальности и узнаваемости, но и обеспечивают отличную видимость, что способствует повышению безопасности на дороге в тёмное время суток.

Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Chery адаптировала кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Специально для России Tiggo 8 получил систему дистанционного запуска двигателя, функцией бесключевого доступа в салон и электроприводом задней двери с функцией бесконтактного открывания. Плюс ко всему, автомобиль по умолчанию оснащен зимним пакетом опций, куда входят подогрев руля, обогрев сидений, зеркал, форсунок стеклоомывателя, а также лобового и заднего стекол.

Водителя в новом Chery Tiggo 8, безусловно, порадуют регулировка руля в четырех направлениях, кожаная обивкой сидений с электрорегулировками в шести направлениях и регулировкой поясничного упора, современный мультимедийный комплекс и цифровая приборная панель.

Продажи новинки на российском рынке начнутся уже в марте 2020 года. Цены и комплектации будут объявлены дополнительно.