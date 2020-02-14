«Многое сделали». Лукашенко поделился деталями встречи с Путиным

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам подробности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись 7 февраля в Сочи.

По словам белорусского лидера, выбранная форма переговоров была необычной: изначально президенты встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались примерно полтора часа, передает БЕЛТА.

Лукашенко пояснил, что на встрече стороны обменялись мнениями по проблемам середины прошлого века, после чего лидеры коснулись современных угроз в Европе и других регионах мира.

«Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали», — рассказал он, после чего был поднят вопрос нефтяной сферы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что журналистам стало известно меню на февральской встрече Путина и Лукашенко.