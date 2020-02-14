Лукашенко заявил, что в России намекают на присоединение Минска

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве РФ намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, выразил убежденность, но народы двух стран не захотят этого, передает в пятницу Sputnik Беларусь.

«В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК», — говорится в сообщении.

При этом белорусский президент выразил убежденность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Лукашенко ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.