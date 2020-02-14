Вертолет сирийских ВВС сбит в Идлибе, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Военный вертолет сирийских ВВС был сбит в западной части Алеппо в районе Идлибской зоны деэскалации, сообщило турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что вертолет взлетел из центра Алеппо и направился к линии столкновений.

В понедельник, 10 февраля, военное ведомство страны сообщило о гибели пяти солдат и ранении еще пятерых человек после артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе, проведенного якобы со стороны сирийской правительственной армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, армия обстреляла 115 целей армии арабской республики и нейтрализовала 101 военного.

Во вторник стало известно, что попадание ракеты стало причиной крушения вертолета сирийской армии в провинции Идлиб.

Как ранее сообщало радио Sputnik, министерство обороны Турции сделало заявление, что сирийская армия отступила из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, также «стало известно об одном сбитом вертолете, принадлежащем ей».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (в настоящее время Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, располагающаяся в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры»*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра»*, всего примерно 30 тысяч боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Ранее радио Sputnik сообщило, что Турция заявила о росте потерь сирийской армии в Идлибе.