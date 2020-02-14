Путин и Зеленский обсудили следующую встречу по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки», сообщают «Ведомости».

Телефон.

В ходе беседы лидеры обсуждили выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите, который прошел 9 декабря в Париже.

Путин и Зеленский отдельно акцентировали внимание на процессе обмена пленными, которые находятся в Донбассе и России. Кроме того, президенты отметили необходимость активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске.

Издание ссылается на сообщение офиса украинского президента. На момент публикации на сайте Кремля нет информации о разговоре.

Смотрите также