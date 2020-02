«Президент пропал»: по книге Клинтона снимут сериал

По книге 'The President Is Missing' («Президент пропал») бывшего лидера США Билла Клинтона снимут сериал. Главные роли в предстоящем проекте исполнят звезда сериала Scandal Пол Адельштейн, а также Медина Сенгхор (Happy!) и Джина Гальего (Crazy Ex-Girlfriend).

Согласно пилоту, на первый взгляд безамбициозный вице-президент Мартин (Дэвид Ойелоуо) неожиданно для администрации США становится главой государства. «Он становится частью секретного и угрожающего миру кризиса как внутри, так и за пределами Белого дома. Он превращается в мишень одновременно как друзей, так и врагов, его окружают скандалы и заговор. Самому ему придется столкнуться с серьезным выбором: продолжать стоять, опустив голову, придерживаться линии партии или попытаться совладать со своей упрямой совестью и отстаивать свою точку зрения», – говорится в синопсисе.

Пол Адельштейн, звезда Scandal и Prison Break, исполнит роль главы администрации президента Терри Пратта. Отмечается, что его герой умен, лоялен и находится в состоянии постоянного кризиса. Медина Сенгхор ('Happy!') сыграет жену Мартина Рашель, а Джина Гальего ('Crazy Ex-Girlfriend') перевоплотится в миссис Эйвес, исполнительного помощника Мартина.

Книга 'The President Is Missing' Клинтона, написанная в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном, вышла в свет в 2018 года. Политический триллер моментально стал бестселлером. Согласно исследованию Forbes, в том числе и благодаря успеху данного произведения Паттерсон вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых писателей мира за 2019-й – он заработал $70 млн. Также в список попали легендарный Стивен Кинг ($17 млн), автор детской серии 'Diary of a Wimpy Kid' Джефф Кинни ($20 млн), экс-первая леди США Мишель Обама, чьи мемуары стали абсолютным бестселлером ($36 млн), и создательница мира Гарри Поттера Джоан Роулинг ($92 млн).

Добавим, что в сентябре этого года на FX выйдет третий сезон American Crime Story, темой которой станет знаменитый скандал с участием Клинтона и Моники Левински, – она сама, что примечательно, является продюсером данного проекта. При этом сама экс-служащая Белого дома ранее рассказывала, что некоторое время колебалась относительно работы над шоу и даже испытывала в связи с этим испуг.

«Но после продолжительного разговора с Райаном [Мерфи, шоураннером проекта] за ужином я еще лучше поняла, как искренне он хочет предоставить голос тем, чья версия замалчивается, в своем замечательном проекте», – пояснила она.

Известно, что проект будет основан на книге Джеффри Тубина 'A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President' («Грандиозный сговор: настоящий секс-скандал, который едва не погубил президента»). Левински в шоу сыграет Бини Фелдштейн (номинация на «Золотой глобус» за роль в фильме Booksmart), тогда как в Клинтона перевоплотиться обладатель «Глобуса» Клайв Оуэн, звезда сериалов The Knick и Sin City. Премьера третьего сезона, который получил название American Crime Story. Impeachment, состоится 27 сентября 2020 года: произойдет это на последнем этапе предвыборной президентской гонки в США.