В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ в честь Дня всех влюбленных

Ролик набрал 10 млн рублей.

В Госдуме 14 февраля (в День всех влюбленных) решили организовать просмотр документального фильма Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России.

Депутат нижней палаты парламента Валерий Рашкин опубликовал в своем Twitter приглашение на просмотр за подписью первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Федота Тумусова. «А у нас в Госдуме такой вот немного неожиданный выбор для Дня Святого Валентина», — прокомментировал приглашение Рашкин.

Новый фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел 11 февраля. В начале выпуска журналист говорит, что в РФ живет более 1 млн людей с ВИЧ.

Тумусов отметил, что не настаивал на централизованном просмотре в здании Госдумы. По его словам, неважно, где смотреть фильм, можно дома или с гаджетов. Ранее он же сообщил, что впечатлился работой Дудя.

Фильм о ВИЧ был опубликован на YouTube-канале Дудя 11 февраля, к настоящему моменту он набрал 9,7 млн просмотров. По данным Google Trends, после публикации количество поисковых запросов про ВИЧ в России выросло в 14 раз, а про СПИД – в четыре раза.

Ранее известный телеведущий Владимир Соловьев отказал в интервью Дудю, назвав его пустым.