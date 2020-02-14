AtlasGlobal намерен объявить о банкротстве после переезда в новый аэропорт Стамбула

« AtlasGlobal прекратила все полёты и готовится заявить о банкротстве. Руководство компании провело встречу с сотрудниками, отправив их в бессрочный отпуск без содержания», — отмечает Airport Haber.

Добавим, что турецкий бюджетный авиаперевозчик 27 ноября частично приостановил рейсы из-за роста расходов в аэропорту.

По словам главы Ассоциации международных экспедиторских и логистических услуг (UTIKAD), многие авиакомпании Турции пострадали в финансовом отношении из-за расходов на перемещение своей деятельности в новый аэропорт.

Напомним, что аэропорт Стамбула был открыт чуть более года назад.