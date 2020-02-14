Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

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Президент Белоруссии Аленксандр Лукашенко

Виктор Толочко/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, Минск не просит дешевую нефть, он готов закупать ее по мировой цене и перерабатывать — это выгоднее для компаний. Лидер заявил, что Белоруссия продолжит диверсификацию закупок.

«Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять на коленях. Так быть не должно, и так не будет», — пояснил Лукашенко.

На данный момент Белоруссия, как сообщил президент, прорабатывает вопрос поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба».

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