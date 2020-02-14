Путин помиловал трех россиян

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Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в…

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин 14 февраля помиловал трех жителей России. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Стоит отметить, что, руководствуясь принципами гуманности, президент помиловал двух женщин и одного мужчину. В частности, он сократил срок лишения свободы до шести лет Р. М. Плетневой, которую осудили в апреле 2016 года в Югре.

Также М. П Чернышевой, которую осудили в Улан-Удэ и заключили под стражу в апреле 2017 году, был сокращен срок до пяти лет.

Помимо этого, П. Н. Петрашова, которого осудили в Омской области в августе 2018 года, освободили от дальнейшего отбывания наказания.

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