Любимые книги современных гениев: что читать, чтобы не быть посредственностью

Книги — самый доступный способ получения информации. Но вот какие именно книги стоит читать для «наилучшего эффекта», — вопрос. Представляем список любимых книг современных гениев. Вся эта литература доступна каждому, и для ее прочтения не нужно обладать особыми знаниями.

Стив Джобс и Джордж Оруэлл

Одной из любимых книг создателя компании Apple является легендарная антиутопия «1984», написанная британским писателем в 1949 году. Книга рассказывает о будущем, которое ждало человечество, по мнению Оруэлла. И это будущее вовсе не светлое и безоблачное. Можно ли от него освободиться и засчитается ли такая попытка, — не знает никто. При этом находятся смельчаки, готовые рискнуть и выйти за рамки серости. Но, к сожалению, их ждет полное разочарование.

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Делать как все, не выделяться, не мыслить иначе, не задавать вопросов и просто пользоваться предоставленными благами — вот основная идея нового мира, в котором о каждом позаботится Большой Брат.

Можно ли провести параллели между миром, созданным Оруэллом, и миром, созданным Джобсом, — решать вам.

Билл Гейтс и «Проект «Рози»

Нам такой выбор кажется несколько неожиданным, но оказывается, что Билл Гейтс не прочь провести досуг за чтением любовного романа, хоть и с научным уклоном.

Одно из любимых произведений Гейтса — книга новозеландского писателя Грэма Симсиона — добрая и милая история о том, как тяжело бывает разглядеть истинные чувства, если для поиска половинки прибегать к научному подходу. Главным героем является педантичный ученый, который не желает размениваться на первых встречных и четко планирует свое будущее. Пока в его жизни не появляется ОНА. Молодая девушка, полностью нарушающая все устои педантичности и планирования.

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Если вы не знаете, что прочесть зимним вечером, мы и Билл Гейст рекомендуем расслабиться за книгой «Проект «Рози».

Илон Маск и галактика

Одной из любимых книг Илона является впервые прочитанный им еще в детстве роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Это фантастический приключенческий роман, наполненный добрым юмором. Немудрено, что Маск так восхищается космосом, наверняка другие планеты манят его еще с подросткового возраста. В книге рассказывается об удивительных приключениях друзей-автостопщиков, которые находятся в поиске планеты Магратея. Но удастся ли им ее найти?

Если вы увлекаетесь фантастикой, эта книга обязательно станет одной из ваших любимых.

Ричард Брэнсон и «Краткая история времени»

Основатель корпорации Virgin Group, известный во всем мире миллиардер Ричард Брэнсон большой поклонник чтения. Он признается, что у него нет одной любимой книги, так он прочел сотни различных произведений. Мы заглянули в список из этого множества и решили рассказать вам о научно-популярной книге Стивена Хокинга «Краткая история времени».

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Это вовсе не нудная и заумная литература, какой обычно бывают научные истории. Гений в области физики на простых примерах понятными словами рассказывает о тайнах вселенной и позволяет каждому стать немножечко ближе к величию нашего мира.

С тем, что чтение развивает внутренний мир, фантазию, креативность и образное мышление, спорить нет смысла. Если вы еще не читали перечисленные книги, пополните ими свою библиотеку. А также делитесь своими любимыми произведениями и авторами. Наверняка у вас тоже есть свои любимчики