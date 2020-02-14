Как трехногий пес воровал корм для других собак из супермаркета

Необычный случай произошел в одном из новозеландских продуктовых магазинов – трехногий пес повадился воровать товар под носом у продавцов и покупателей.

Пса-воришку сумели вычислить благодаря записи камеры видеонаблюдения супермаркета (см. ниже). Собака без одной лапы совершенно не смущалась покупателей, уверенно пробралась в отдел, где продавался корм для домашних питомцев.

Предполагается, что пес бывал здесь уже со своим хозяином. Но на записи из магазина в Новой Зеландии отчетливо видно, как собака уверенно ворует для себя еду.

Преступник был пойман на месте совершения кражи и отправлен в приют для бездомных животных. В настоящий момент защитники природы ищут хозяина для пса-воришки из приюта.

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Собака инвалид, поинтер по кличке Оскар, стал настоящей звезд YouTube, поэтому добровольцы и хозяева обворованного собакой магазина надеются, что хозяин для пса найдется быстро.

Видео. Трехногого пса поймали на краже в отделе кормов для животных