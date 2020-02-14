Хуснуллин рассказал, как будет снижать ставку по ипотеке

Для того чтобы снизить ставки по ипотечным кредитам в России, нужно несколько организационных мер. Одна из них — корректировка порядка обязательного страхования жилья, считает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он поделился своим мнением в беседе с журналистами после совещания с губернаторами.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ипотека в стране остается очень дорогой.

«Я считаю, что [есть] резервы организационные, например, стоимость страхования жилья, которое является обязательным условием [при выдаче ипотечного кредита], но везде разные ставки. Можно прийти к одной ставке, это даст реальное снижение», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

К снижению ставок приведет и изменение нормативов по банковскому фондированию, считает вице-премьер.

Важной проблемой он называет то, что у многих россиян нет возможности перекредитоваться по более низким ставкам. На это россияне жаловались Хуснуллину в соцсетях. Ранее он устроил опрос в «Твиттере».

«Задача наша вместе с минстроем, Центробанком, Андреем Белоусовым (первый вице-премьер РФ — прим. ред.) найти эти все подходы. Считаю, что данные возможности есть», — добавил зампредседателя правительства.