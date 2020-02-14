Новый Hyundai Solaris станет дизельным

Hyundai продолжает обновлять свой седан Solaris: вслед за Китаем и Россией рестайлинговую «четырехдверку» получит Индия. И там модель, скорее всего, станет дизельной.

В Индии, как стало известно «Автоновости дня», новинку тоже назвали Verna. И если про ее внешность, в силу плотно закамуфлированных прототипов, сказать пока нечего (она наверняка будет идентичной китайскому седану), то по моторной гамме все куда интереснее.



Hyundai Solaris для Индии. Фото www.zigwheels.com



Hyundai Solaris для Индии. Фото www.zigwheels.com

По слухам, индийскому Solaris достанется как минимум два двигателя: старый «атмосферник» от локального KIA Seltos на 115 сил и 1,5-литровый дизель с той же отдачей, который, судя по всему, тоже перейдет к нему от местной версии паркетника Seltos. Бензиновый мотор будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» и вариатором, а дизельный – с «механикой» и шестиступенчатым классическим «автоматом».

Любопытно, что дорестайлинговому Hyundai Solaris достались в Индии ровно те же двигатели, что и в России: 1,4- и 1,6-литровый бензиновые «атмосферники» мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. У нашего они сочетаются только с «механикой» и «автоматом», тогда как у «индуса» автоматическая трансмиссия доступна только с топовым мотором 1,6.

Сроки начала продаж обновленной «четырехдверки» на индийском рынке пока не уточняются – скорее всего, они начнутся в третьем или четвертом квартале 2020 года.