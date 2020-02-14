Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России

Новый Skoda Rapid, представленный в декабре на спецмероприятии в Санкт-Петербурге, поступит в продажу в мае 2020 года. Об этом в интервью порталу «Авто Mail.ru» рассказал глава российского офиса Skoda Ян Прохазка.

Как и ожидалось, сменивший поколение лифтбек предложат россиянам с прежней гаммой двигателей: 1,6-литровым «атмосферником» MPI на 90 и 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а также с 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 л.с. в паре с семискоростным «роботом» DSG.



Skoda Rapid. Фото Skoda



Skoda Rapid. Фото Skoda



Skoda Rapid. Фото Skoda

«Второй» Skoda Rapid сильно изменился внешне: автомобиль обрел новую, шестиугольную решетку радиатора, светодиодные стреловидные фары, узкие фонари и рельефный капот, а логотип Skoda на крышке багажника уступил место крупному буквенному названию.



Интерьер Skoda Rapid. Фото Skoda



Интерьер Skoda Rapid. Фото Skoda



Интерьер Skoda Rapid. Фото Skoda

Салон же, как стало известно «Автоновостям дня», обновился незначительно – из новшеств только двухспицевый руль, как у «Октавии» четвертого поколения, цифровая «приборка» (будет доступна в качестве опции) и мультимедийная система, сенсорный дисплей которой теперь возвышается прямо над центральной консолью.

Цены на новый Skoda Rapid, скорее всего, останутся примерно на том же уровне, что и сейчас. Вся информация о них, а также комплектациях и оснащении новинки появится ближе к старту продаж.