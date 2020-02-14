Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России

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Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России

Новый Skoda Rapid, представленный в декабре на спецмероприятии в Санкт-Петербурге, поступит в продажу в мае 2020 года. Об этом в интервью порталу «Авто Mail.ru» рассказал глава российского офиса Skoda Ян Прохазка.

Как и ожидалось, сменивший поколение лифтбек предложат россиянам с прежней гаммой двигателей: 1,6-литровым «атмосферником» MPI на 90 и 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а также с 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 л.с. в паре с семискоростным «роботом» DSG.

Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России
Skoda Rapid. Фото Skoda

Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России
Skoda Rapid. Фото Skoda

Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России
Skoda Rapid. Фото Skoda

«Второй» Skoda Rapid сильно изменился внешне: автомобиль обрел новую, шестиугольную решетку радиатора, светодиодные стреловидные фары, узкие фонари и рельефный капот, а логотип Skoda на крышке багажника уступил место крупному буквенному названию.

Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России
Интерьер Skoda Rapid. Фото Skoda

Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России
Интерьер Skoda Rapid. Фото Skoda

Названа дата начала продаж нового Skoda Rapid в России
Интерьер Skoda Rapid. Фото Skoda

Салон же, как стало известно «Автоновостям дня», обновился незначительно – из новшеств только двухспицевый руль, как у «Октавии» четвертого поколения, цифровая «приборка» (будет доступна в качестве опции) и мультимедийная система, сенсорный дисплей которой теперь возвышается прямо над центральной консолью.

Цены на новый Skoda Rapid, скорее всего, останутся примерно на том же уровне, что и сейчас. Вся информация о них, а также комплектациях и оснащении новинки появится ближе к старту продаж.