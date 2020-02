Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval

Новый кроссовер Haval H5, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, сфотографировали на территории тульского завода Haval. Похоже, что тестовая сборка «убийцы «Патриота», о которой «Автоновости дня» сообщали еще вчера, действительно началась.

Судя по снимкам, российский Haval H5 будет отличаться от китайского «тезки» и станет слегка перелицованным «Ховером» образца девятилетней давности. В похожем стиле выполнен и младший Hover H3, который не так давно сняли с производства в Китае – у него тоже рамная конструкция, жестко подключаемая передняя ось, турбомотор Mitsubishi и механическая коробка передач.

Я думаю, что очень многих привлекает вид нового автомобиля 🚘. А когда таких автомобилей сразу и в одном месте очень много 🚙🚘🚗, и они «тепленькие» только что сошли с конвейера завода, то такое зрелище вызывает восхищение. Сегодня посетил в очередной раз автозавод Haval. Модели H9 и F7X уже выпускаются массово. Удалось, кстати, увидеть будущую «новинку», которая будет бюджетным вариантом.💸 #haval, #хавейл, #F7, #H9, #F7X

