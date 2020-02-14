В Дублине обнаружили следы неизвестного существа

По следам, оставленным на траве в парке Phoenix Park, понятно, что создание имело внушительные размеры и вес. Кто-то был настолько тяжелым, что ажвдавил траву в почву. Следы обнаружила 20 января женщина, которая пожелала остаться анонимной. Огласку истории придала местная газета Dublin Live.

Женщина сообщила журналистам, что регулярно гуляет в парке, однако за много лет подобное не встречала. Ни одно создание, известное жительнице Дублина, не подходит на роль монстра.

Сначала женщина и её подруга подумали, что кто-то пошутил, однако следы продолжались на четверть мили. Журналисты газеты связались с ирландским обществом исследователей йети. Там сообщили, что сведений об активности бигфутов в районе Дублина нет, информация только имеется о горах Уиклоу. Много свидетелей звонят именно из северных регионов страны.

Наверное, история со странными следами в парке так и останется загадкой.