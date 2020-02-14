Ученые выяснили, сколько живет коронавирус на ручках дверей и унитазах

Согласно данным специалистов из Центров США по контролю и профилактике заболеваний, коронавирус способен сохраняться в течение девяти дней на поверхностях при условии комнатной температуры окружающей среды. Интересно, что для большинства других вирусов этот срок не превышает 5 дней. Имеются только некоторые инфекции, возбудители которых живут 28 дней.

COVID-19 живет дольше в прохладных условиях и при высокой влажности. Чтобы обезопасить себя, все поверхности следует обрабатывать специальными дезинфицирующими составами, куда входит гипохлорит натрия, перекись водорода и этанол.

ученых продолжается. Еще имеется множество загадок о коронавирусе, которые нужно разгадать. Например, откуда всё-таки он появился.