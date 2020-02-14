Где лучше открыть расчётный счёт для ИП или ООО?

Являясь филиалом СКБ-банка, данная финансовая организация предлагает несколько вариантов для открытия расчётного счета.

«Выгодный старт». Данный тариф предлагает бесплатно открыть счёт, и обслуживать его без оплаты в течение месяца. Имеется возможность перевода средств между СКБ-банком и ДелоБанком без взимания платы. Стоимость перевода средств на счёт стоит восемьдесят семь рублей. Без комиссии можно внести не более пятидесяти тысяч рублей, сверх этой суммы берётся плата – 0,3 процента. «Активный рост». Данный вариант не располагает оказанием услуг без оплаты в течение месяца, как в предыдущем тарифе. При решении оплатить счёт сразу за год вы можете сэкономить почти двести рублей ежемесячно, нежели платить отдельно каждый месяц. Имеется возможность провести пятнадцать платежей бесплатно. С шестнадцатого стоимость каждого составляет двадцать пять рублей. Также, как и в предыдущем тарифе, пятьдесят тысяч можно внести без комиссии, больше этой суммы – 0,2 процента. «Больше возможностей». Оплата за каждый месяц этого тарифа составляет почти 1800 рублей. Но, если оплатить сразу за двенадцать месяцев, тогда ежемесячная стоимость обслуживания составит 1432 рубля. Без оплаты можно совершить пятьдесят бесплатных операции для перевода на счёт. Далее операции будут стоить 25 рублей (за каждую). Без комиссии можно внести 150 тысяч рублей, свыше этой суммы – 0,2 процента. «Надёжное решение». В зависимости от того, какой период будет оплачен сразу (месяц или год), стоимость варьируется от 3100 до 2480 рублей за месяц. За эту сумму предлагается сотня платежей без оплаты (далее 25 рублей), предусмотрено внесение наличных без комиссии до двух сот тысяч рублей. При превышении этой суммы комиссия составит 0,1%. «Высшая лига». Ежемесячное обслуживание данного варианта обойдётся почти в семь с половиной тысяч. За эту сумму предлагается внесение неограниченной суммы, а также платежей без оплаты и комиссий.

Для некоторых вариантов имеется бесплатный пробный период действия тарифа: как правило, это месяц, за исключением № 2, там оплата не будет взиматься в течение 2 месяцев.

Начисление процентов на остаток:

если на счету 50 — 300 тысяч рублей, то начисляется 2,5% годовых;

более 300 тысяч – 5%.

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Тинькофф Банк

Некоторые агентства считают данный банк наиболее выгодным из всех для сотрудничества с ИП. Какие преимущества есть у этого банка?

В этой финансовой организации имеется удобная система для работы онлайн. Платежи внутри финансовой организации осуществляются круглосуточно, а для других банков – с часу ночи до девяти вечера, что длиннее обычного. При соблюдении некоторых условий можно получить бесплатное обслуживание на несколько месяцев. Это возможно:

если вы – новичок, то получите два месяца без оплаты;

на три месяца, если оформитель был прислан из банка, где отозвали лицензию;

если заплатили вперёд на год – подарок в виде двух месяцев без платы за обслуживание.

Максимальное количество процентов, начисляемых на остаток по счёту, составляет шесть % в год.

Тариф Цена ежемесячного обслуживания Переводы в другие финансовые организации Комиссия по переводу и выводу средств До 400 тысяч рублей Комиссия за пополнение «простой» 490 рублей 3 бесплатно, далее по 49 рублей каждый 1,5% + 99 рублей 0,15 % Не меньше 99 рублей «продвинутый» 1990 рублей Каждый по 29 рублей 1% + 79 рублей 0,1% Не меньше 79 рублей «профессиональный» 4990 рублей Каждый по 19 рублей 1% + 59 рублей 0,1% Не меньше 59 рублей

За открытие счёта плата не взимается.

Открыть счет в Тинькофф Банке

Точка

Среди ИП этот банк известен, так как его специализация – обслуживание индивидуальных предпринимателей, при этом предлагая для них лучшие условия.

Существует три тарифа, которые предусмотрены для открытия р/с в этой финансовой организации:

« Необходимый минимум ». За оказание услуг кредитно-финансовой организацией ежемесячное списание средств не происходит. Бесплатные платежи в неограниченном количестве. Подключается только для одного счёта кампании. Можно без комиссии снять и перевести средства в кредитно-финансовую организацию.

». За оказание услуг кредитно-финансовой организацией ежемесячное списание средств не происходит. Бесплатные платежи в неограниченном количестве. Подключается только для одного счёта кампании. Можно без комиссии снять и перевести средства в кредитно-финансовую организацию. « Золотая середина ». Обслуживание в месяц за пятьсот рублей, при оплате сразу за год – 450 рублей в месяц. Десять бесплатных платежей, далее взимается стоимость по шестьдесят рублей. Бесплатный перевод не более двух сот тысяч рублей за месяц. Чтобы снять меньше 50 тысяч, комиссия составит 1,5%, но не менее 100 рублей. Для снятия 50-400 тысяч, комиссия – 3%, и не менее сотни рублей. Обналичивание более 400 тысяч – 6 % комиссия, сумма минимума такая же;

». Обслуживание в месяц за пятьсот рублей, при оплате сразу за год – 450 рублей в месяц. Десять бесплатных платежей, далее взимается стоимость по шестьдесят рублей. Бесплатный перевод не более двух сот тысяч рублей за месяц. Чтобы снять меньше 50 тысяч, комиссия составит 1,5%, но не менее 100 рублей. Для снятия 50-400 тысяч, комиссия – 3%, и не менее сотни рублей. Обналичивание более 400 тысяч – 6 % комиссия, сумма минимума такая же; «Все лучшее сразу». Ежемесячное обслуживание – 2500 рублей, оплата первых трёх месяцев составит пятьсот рублей. Покупка обслуживания на год вперёд снизит стоимость ежемесячного обслуживания до двух тысяч рублей. Сотня бесплатных платежей, далее берётся оплата – 15 рублей. Бесплатно можно перевести не более 500 тысяч и снять сто тысяч, при желании обналичить 100 000 — 800 000 необходимо уплатить комиссию – 3%. При снятии более крупной суммы – 6 процентов.

Одинаковое для всех тарифных планов – бесплатное создание счёта и подключение мобильного банка. Ещё одним положительным моментом этой финансовой организации является то, что при отсутствии оборота средств платить за обслуживание не надо, и это не зависит от тарифа. Платёжный день у этого банка тоже достаточно длинный – с 1 до 20 для других банков и круглосуточно – внутрибанковские операции.

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Альфа-банк

Данная немало известная финансовая организация также предлагает выгодные условия для открытия счёта. Уникальным условием этого банка является то, что менеджер сам приезжает для оформления необходимых документов. Также можно использовать этот банк, если срочно нужен счёт.

В течение десяти минут клиенту будет известен номер счета даже без необходимых документов. Ещё одним преимуществом является удобная структура банкинга в сети, которая составляет конкуренцию Тинькофф Банку. Данный банк разработал несколько тарифов для разных целей и оборотов средств.

Тариф Для кого подходит Переводы юридическим лицам Снятие наличных с карты этого банка Особенности тарифа Просто 1% Компании с небольшим оборотом Бесплатно От 0 р Комиссия один процент с поступлений Лучший старт Начинающих бизнесменов От 0 р От 1 % Обслуживание счёта 490 р ежемесячно Удачный выбор Кто проводит много платежей От 0 р От 1,25% Обслуживание счета 1690 руб ежемесячно. Два месяца в подарок при единовременной оплате за год вперёд ВЭД+ У кого имеются партнёры за рубежом От 0 р От 0,75% Обслуживание счёта 3690 руб за месяц Все, что надо Высокая финансовая активность, наличие зарубежных и российских партнёров От 0 р От 0,75% Ежемесячное обслуживание 9900 руб

Открыть счет в Альфа-Банке

Открытие

Данная финансовая организация работает с малым бизнесом. Открыть счёт здесь очень просто. Данная процедура осуществляется, не выходя из дома, при помощи онлайн заявки. Происходит это в течение пяти минут. Клиенту не обязательно приходить в банк, его сотрудник сам приедет на встречу для подписания необходимых документов в течение суток.

За открытие счёта банк оплаты не берёт. Одним из основных достоинств этой финансовой организации является возможность использовать счёт без ежемесячной оплаты. Имеется пять тарифов у этого банка для ИП и ООО.

Тариф Плата за оказание услуг в месяц Платежи Перевод физическим лицам Кому подходит Первый шаг 0 р Первые три платежа без оплаты. Далее сто р/шт Без комиссии до ста тысяч р. Больше – от 1,2% Новичкам или небольшому бизнесу Быстрый рост 490 р Первые семь платежей бесплатно. Далее пятьдесят р/шт Без комиссии до 100 000 р. Больше – от 1,2% Бизнес, который активно развивается Свой бизнес 1290 р При единовременной оплате за три месяца стоимость ежемесячной оплаты составит 890 р Первые пятнадцать платежей бесплатно. Далее двадцать пять р/шт Без комиссии до 100 000 р. Больше – от 1,2% Бизнес, у которого много платежей Весь мир 1990 р При единовременной оплате за три месяца стоимость ежемесячной оплаты составит 1327 р Первые пятнадцать платежей бесплатно. Далее двадцать пять р/шт Без комиссии до 100 000 р. Больше – от 1,2% Кому необходим обмен валют Открытые возможности 4990 р При единовременной оплате за три месяца стоимость ежемесячной оплаты составит 3327 р Бесплатно Без комиссии до 500 000 р. Больше – от 2% Бизнесу, у которого большие обороты

Для всех тарифов характерна комиссия за снятие наличных по карте от 0,99%, и не более 200 000 р.

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Сравнение тарифов разных банков

Выше были даны тарифы на расчётные счета у разных финансовых организаций. Поэтому для наглядности было решено представить сравнительную характеристику самых бюджетных тарифов у разных банков.

Банк Плата за открытие Месячная стоимость Комиссия за платёжное поручение Комиссия на ввод средств Комиссия на вывод средств Входящие платежи и переводы ДелоБанк «Выгодный старт» 0 руб. 0 руб. 87 руб. (бесплатных переводов не предусмотрено) 0-0,3% до 100 тыс. руб. — 0%, свыше — 3% 0% Тинькофф Банк «Простой» 0 руб. 490 руб. 49 руб. (3 бесплатных операции) от 0,15% (минимум 99 руб.) 0% 0% Точка «Необходимый минимум» 0 руб. 0 руб. 0 руб. 1% 0% от 1% Альфа-Банк «Просто 1%» 0 руб. 0 руб. 0 руб. 1% 0% 1% Открытие «Первый шаг» 0 руб. 0 руб. 100 руб. (3 бесплатных операции) 0,15% от 0,99% 0%

Какие можно сделать выводы

Если вы новичок в бизнесе, то данная статья поможет вам разобраться в расчётных счетах и предложениях от банка. Клиент сможет подобрать под себя нужный тарифный план, исходя из своих финансовых возможностей, оборота средств и размера бизнеса. Среди всех указанных выше вариантов трудно сказать, что какой-то один из них самый лучший.

Поэтому перед тем, как выбрать тариф, стоит проанализировать свои возможности, тактику ведения бизнеса. Также перед тем, как заключать договор с финансовой организацией, можно почитать отзывы в Интернете. Только после глубокого анализа и изучения информации, клиент сможет подобрать тариф удобный для ведения его бизнеса.