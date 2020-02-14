Названы 5 продуктов для плоского живота

Содержание:

Авокадо

Имбирь

Арбуз

Помидоры

Овсянка

Чтобы избавиться от лишнего жира на животе, недостаточно качать пресс. Специалисты подчеркивают, что для получения стойкого эффекта надо параллельно проделать еще много работы.

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Желательно исключить из своего рациона всю «мусорную» еду — фастфуд, сладкие напитки, жирные блюда и сладости, а также алкоголь. А вместо вредных блюд диетологи советуют включить полезные продукты — они будут способствовать превращению заплывшего жиром животика в плоский.

Авокадо

В авокадо много калия. Этот минерал тормозит вредное воздействие натрия (соли), которая задерживает жидкость в организм. В плоде также много растительной клетчатки и полезных жиров, которые дают ощущение сытости надолго. Авокадо диетологи советуют включать в ежедневные салаты или же кушать пасту на его основе с тостами из цельнозернового хлеба.

Имбирь

Имбирь обладает жгучим, но приятным, вкусом. Корень расщепляет белки, улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм. Все, что будет съедено, организм переработает, а не отложит про запас.

Лучший способ употреблять имбирь – это заваривать с ним чай.

Арбуз

Летом плоского живота можно быстро достичь благодаря большой ягоде — арбузу. Он на 90 процентов состоит из воды. Употребление арбуза поможет отрегулировать баланс соли в организме и вывести лишнюю жидкость, которая не дает «сгонять» вес.

Помидоры

Помидоры богаты антиоксидантом ликопеном, который является чрезвычайно эффективным противовоспалительным действием. В то же время они содержат минимум калорий.

Овсянка

Овсянка — это продукт, в котором содержатся пребиотики. Они улучшают пищеварение и способствуют улучшению бактериальной микрофлоры кишечника, избавляя от вздутия. Овсяные хлопья обеспечат плоский животик, если их кушать не только в виде каши, их можно добавлять и в молочные коктейли.

Зачастую, для похудения не достаточно исключить продукты и заниматься на тренажерах, подчеркивают врачи. Если исключены все факторы, которые приводят к набору веса, а сантиметры на талии не уменьшаются, проблема может быть в щитовидной железе. В этом случае необходима консультация врача-эндокринолога.

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