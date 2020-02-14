Профессор Ави Леб: быстрые радиовсплески создает инопланетный механизм

Некоторое время назад канадские астрономы уловили радиовсплески из космоса, которые появлялись через равные промежутки времени. До этого астрофизики не фиксировали ничего подобного. Многие учёные считают, что у всплесков естественный источник, тогда как главный астрофизик Гарварда Ави Леб в это не верит, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Первый радиовсплеск был уловлен ещё в 2018 году при помощи канадского радиотелескопа CHIME. Через каждые 16 дней затем сигналы повторялись. Всего их было 28. Учёные установили, что радиовсплески посылаются отдаленной на 500 световых лет галактикой. Ави Леб дал интервью изданию Futurism, в котором прямо сказал, что улавливаемые сигналы с большой долей вероятности должны быть искусственными. Учёный не исключает полностью теорию о нейтронных звездах.Инопланетяне могут использовать луч энергии, что транспортировать грузы на внушительные расстояния. Канадские ученые, скорее всего, поймали излучение луча. Исследование 2017 года показало, что для транспортировки груза нужно колоссальное количество энергии.Ранее астроном отмечал, что астероид Оумуамуа может быть космическим кораблем инопланетян.