Основатель Amazon Джефф Безос приобрел поместье в Лос-Анджелесе за рекордные $165 млн

Основатель компании Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос купил поместье в Лос-Анджелесе за 165 млн долларов. Эта сумма стала рекордной для рынка недвижимости Лос-Анджелеса пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о поместье Warner Estate, расположенном в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Безос купил его у медиамагната Дэвида Геффена без участия агентов по продаже недвижимости. Поместье занимает площадь в 9,4 акра. Его спроектировали в 1930-х годах для президента Warner Bros Джека Уорнера. Тут есть широкие террасы, размашистые сады, несколько гостевых домиков, теннисный корт и поле для гольфа, передает РИА "Новости". Геффен купил это поместье в 1990 году за 47,5 млн долларов.

Сумма сделки между Безосом и Геффеном установила новый рекорд для округа Лос-Анджелес. Так, в июле прошлого года роскошное поместье площадью 56,5 тыс. квадратных футов, расположенное в пригороде Лос-Анджелеса Холмби Хиллс продали за рекордные на тот момент 119,75 млн долларов (в конце года этот рекорд превзошла покупка поместья за 150 млн долларов дочерью медиамагната Руперта Мердока). Сумма той сделки почти вдвое уступала американскому рекорду на рынке жилья: в январе 2019 года миллиардер и основатель хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин приобрел роскошный пентхаус в Нью-Йорке за 238 млн долларов. Если же говорить о мировых рекордах, то самой дорогой сделкой с жильем считается покупка дома в Гонконге в 2017 году за 361 млн долларов.

Напомним, по данным Bloomberg, Джефф Безос сейчас занимает первое место в списке самых богатых в мире людей. Его состояние оценивается в 132 млрд долларов – на фоне этой суммы покупка поместья в Лос-Анджелесе выглядит скромной тратой, как и недавняя покупка Безосом за 80 млн долларов трех квартир в Нью-Йорке общей площадью более 17 000 квадратных футов.