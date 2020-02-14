В Турции античный город Патара будет символом 2020 туристического года

«Сегодня мы объявляем 2020 год годом Патары. Этот античный город находится между Фетхие и Калканом, это главный порт Ликии. Он также является одним из важных символом нашей истории. Мы планируем в ближайшее время восстановить единственный в Турции древнеримский маяк. Надеюсь, год Патары внесёт вклад в развитие культуры и туризма в нашей стране», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Патара, один из крупнейших городов и главный порт Ликийского союза, имел большое стратегическое и торговое значение благодаря близости к устью реки Ксанф, открывающему путь в густонаселённую долину. Сегодня это туристический комплекс античных сооружений в провинции Анталья.

Напомним, что 2018 год был объявлен в Турции годом Трои, 2019-й — годом Гёбекли-Тепе.