Какие звуки в других языках не слышат русские

Советский солдат-гармонист и отдыхающие бойцы РККА

Все языки отличаются друг от друга не только по лингвистическому, но и по фонетическому составу. И во многих из них есть звуки, которые русским человеком не воспринимаются и повторить их нам бывает сложно. Вот некоторые примеры.

Древнерусская «ять»

В древнерусском языке был звук, который обозначался буквой «ять». Он представлял собой что-то среднее между «и» и «в». В современной русской речи такого звука нет.

«Дзеканье»

В белорусском, польском, словенском, сербском языках существует явление аффрикатизации – произношение согласных как слитных сочетаний мягких зубных смычных согласных с фрикативными. Например, вместо «д» и «т» произносятся «дз» и «ц». Так, слово ходить по-белорусски может произноситься как «хадзиць».

Русские же обычно таких нюансов не различают. Так, имя Владимир белорусами произносится как «Владзимир», но звука «з» русские в нем не слышат.

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Носовые гласные и грассирование

Знаменитый французский прононс нелегко воспроизвести. Так, в современном французском языке слово bon («хороший») произносится как сочетание двух звуков: согласного b и гласного о, произносимого через нос. Носовые гласные присутствуют также в польском, португальском, хинди и некоторых других языках. А вот мы произносим bon как «бон».

Или взять французское грассирующее «р». Мы слышим его как неправильно произнесенный звук «р». В России картавых детей традиционно отправляют к логопедам. Переучиваться уже в более зрелом возрасте – дело непростое.

Межзубные звуки в английском

Одним из самых распространенных звуков в английской речи является th. Мы обычно слышим его как «з», хотя звучит он несколько иначе. На занятиях по английскому учат произносить этот звук, располагая кончик языка между верхними и нижними зубами. Аналогичный способ произношения встречается и в некоторых других европейских языках.

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«Узкие» и «широкие» гласные

Слово «люк» мы можем произнести вроде бы без труда. И точно так же произносим французское имя Люк. А между тем, произнося гласную «ю», французы вытягивают губы гораздо сильнее, чем мы. И звук получается несколько иной. Но мы не воспринимаем разницы.

Или возьмем английское «э» в таких словах, как cap («кепка») или rat («крыса»). Чтобы произнести это «э», рот требуется открыть значительно шире, чем мы привыкли, произнося этот звук, поэтому у большинства из нас проблемы с английским произношением.

Восточные гортанные звуки

В арабском, иврите и многих кавказских языках существуют звуки, которые произносятся не ртом, а горлом. Например, звук «а» на местном наречии мы сможем произнести, только прижав корень языка. Именно поэтому восточная речь кажется нам такой резкой. Русский человек, сколько бы ни старался, не сможет правильно воспроизвести такие звуки – он их просто не слышит так, как требуется. В свою очередь, кавказцы говорят на русском всегда с гортанным акцентом.

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Заднеязычные звуки

Они встречаются, например, в арабском, а также в языках северных народов. Так, русские изменили название озера Байкал: изначально оно звучало как «Байгал», но звук «г» в нем был заднеязычным и сложным для восприятия и произношения.

Тона в китайском и вьетнамском

Например, в китайском звук «р» представляет собой нечто среднее между «р» и «ж». Произнести один и тот же звук в разной тональности для нас непросто. В китайском языке используется от 4 до 9 тонов, во вьетнамском – 18!

Цокающие и щелкающие согласные

Они характерны для некоторых африканских языков. Но для русских беседа аборигенов не воспринимается как традиционная речь.

Правда, справедливости ради надо сказать, что для представителей других национальностей русский язык также труден: в нем много свистящих и шипящих звуков, которые сложны для восприятия.