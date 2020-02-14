Сергей Сторчак покидает пост замминистра финансов

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Замглавы министерства финансов России Сергей Сторчак во время интервью на Петербургском…

«Газета.Ru»

Замминистра финансов России Сергей Сторчак покидает Минфин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Предполагается, что на его должность вступит заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.

По словам источника, об этом официально будет объявлено в ближайшие дни.

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