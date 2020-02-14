Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

close
Валерий Мельников/РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Лукашенко считает, что ни белорусские, ни российские граждане не захотят пойти по этому пути.
Ранее в СМИ появились слухи, что российский президент Владимир Путин предложил своему коллеге Александру Лукашенко создать сверхдержаву, объединив Россию и Белоруссию. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новый герб: Белоруссия сменит Россию на Европу
— Песков заявил, что предложения объединить РФ и Белоруссию не было
— Не выше 85%: Минск назвал цену покупки нефти у России
READ Крылатая змея с двумя хоботами и другие чудовища из славянской мифологии!
Источник